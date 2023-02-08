78-летнюю пенсионерку с редким сочетанием патологий прооперировали в Ижевске

В столице Удмуртии хирурги городской клинической больницы №9 выявили у 78-летней пациентки редкий случай сочетания грыж кишечника и диафрагмы. Как сообщила в Telegram заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук, в больницу пенсионерка обратилась из-за болей за грудной клеткой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В Центре торакальной хирургии у пожилой женщины выявили патологии — грыжи части толстой кишки и пищеводного отверстия диафрагмы. Обе разрослись до 15 см в диаметре.

В ходе лапароскопической операции хирургам удалось вернуть толстую кишку и желудок в брюшную полость, а также провести пластику дефектов диафрагмы. На следующий день после операции пациентка могла дышать и питаться самостоятельно. В настоящее время пенсионерку выписали.