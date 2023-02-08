В Нижегородской области хотят в пять раз увеличить выплаты за добычу лисы

Правительство Нижегородской области намерено в пять раз увеличить денежное вознаграждение для охотников за добычу лисы. По данным областного минлесхоза, на сегодня оно составляет 300 руб. за одну особь. Эту сумму предлагается увеличить до 1,5 тыс. руб. Проект сответствующих изменений в областной закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов внесен на рассмотрение регионального заксобрания.

По данным минлесхоза, общая численность лисицы в лесах Нижегородской области в 2022 году составляла 3162 особи, увеличившись с 2019 года почти на 27%. Одновременно с этим растет количество выявленных заболеваний бешенством, а лиса является одним из главных разносчиков этой инфекции. В 24 из 63 выявленных в 2022 году случаев бешенства переносчиком заболевания были лисы.

При этом за последние три года добыча лисицы сократилась с 2299 особей в 2020 году до 2058 особей в 2022 году. В минлесхозе считают объем добычи недостаточным. В ведомстве полагают, что в Нижегородской области в год должно добываться до 2,5 тыс. особей. Увеличение вознаграждения будет стимулировать охотников отстреливать потенциально зараженных животных. Это позволит снизить риски распространения бешенства среди домашних животных и заражения человека опасной инфекцией.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее нижегородские депутаты одобрили семикратное увеличение выплат за добычу волка. Сейчас за каждую добытую особь выплачивается 35 тыс. руб.

Андрей Репин