Бизнесмен заждался своего дела

Апелляционный суд подтвердил законность решения Новосибирского облсуда, который отказал в выплате крупной денежной компенсации известному бизнесмену Михаилу Живило, проживающему во Франции. Экс-глава группы МИКОМ, который с 2000 года находится под следствием по делу о подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, требовал более 27,5 млн руб. за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, но потерпел неудачу. Адвокат бизнесмена заявил, что обратится в кассационный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Живило, 2000 год

Фото: Александр Курбатов, Коммерсантъ Михаил Живило, 2000 год

Фото: Александр Курбатов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», вступило в законную силу решение Новосибирского облсуда, который отказал бывшему президенту МИКОМ (Металлургическая инвестиционная компания) Михаилу Живило в материальных претензиях к следственным органам и Минфину РФ.

В 2021 году бизнесмен обратился с административным иском в Новосибирский облсуд. В нем он потребовал компенсацию за то, что правоохранители, по его мнению, нарушили разумные сроки расследования уголовного дела, одним из фигурантов которого он является. Летом 2000 года силовики сообщили о раскрытии готовившегося покушения на Амана Тулеева, занимавшего в то время пост губернатора Кемеровской области. Правоохранители возбудили дело, его поручили вести новосибирским следователям.

Двух предполагаемых участников заговора против губернатора Кузбасса — многократного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова и его брата Виктора Тихонова — задержали. В последующем они предстали перед судом: известному в прошлом спортсмену назначили три года лишения свободы, но освободили от наказания в связи с амнистией, его брат отбыл четырехлетний срок в колонии строгого режима.

Михаилу Живило, которого следствие считает предполагаемым организатором готовившегося убийства Амана Тулеева, заочно предъявили обвинение по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного деятеля, наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы) и объявили в международный розыск.

Мотивом для устранения губернатора правоохранители называют намерение бизнесмена вернуть утраченное на предприятиях Кузбасса влияние. В феврале 2001 года Михаила Живило арестовали во Франции по ордеру Интерпола.

Российские власти безуспешно пытались добиться его экстрадиции. В дальнейшем господин Живило получил во Франции политическое убежище, его данные были удалены из розыскной базы Интерпола. Бизнесмен вину не признал, считая дело сфабрикованным.

Как указывается в исковом заявлении, расследование дела неоднократно приостанавливалось, в последний раз — в 2013 году. По словам адвоката бизнесмена Виктора Прохорова, уголовное дело находится в «подвешенном состоянии». С одной стороны, говорит господин Прохоров, правоохранители отклонили многочисленные ходатайства защиты о проведении дополнительных следственных действий и допросе свидетелей, чьи показания, как считает защита, могут подтвердить невиновность клиента. С другой стороны, силовики не направляют дело в суд, хотя закон позволяет проводить заочное рассмотрение уголовных дел против находящихся за пределами РФ лиц.

«Составившая на момент обращения в суд с иском более 20 лет и 10 месяцев общая продолжительность судопроизводства по уголовному делу является чрезмерной»,— говорится в исковом заявлении бизнесмена.

Сумму иска, как пояснил адвокат, его доверитель рассчитал так: 250 месяцев, что длится производство по делу (на момент подачи иска), умножил на €1231 — столько составляет размер прожиточного минимума на взрослого человека во Франции. В рублевом эквиваленте эта сумма составила свыше 27,5 млн руб.

В августе 2022 года Новосибирский облсуд отказал бизнесмену в удовлетворении исковых требований. «Суд пришел к выводу, что составившая на дату рассмотрения административного дела 22 года 2 месяца и 13 дней общая продолжительность судопроизводства, исчисляемая с даты возбуждения уголовного дела (5 июня 2000 года) до даты рассмотрения административного дела (18 августа 2022 года), хотя и является значительной, тем не менее стала прямым следствием поведения самого обвиняемого. Его выезд за пределы РФ исключил возможность выполнения процессуальных действий, требующих личного присутствия обвиняемого, и завершения расследования уголовного дела с принятием итогового процессуального решения»,— говорится в определении суда. В своем решении суд отметил, что действия следователей «являлись достаточными и своевременными и не содержат признаков неэффективности».

Согласился с мнением Новосибирского облсуда и Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, куда представитель господина Живило обратился с жалобой. Вышестоящий суд оставил ее без удовлетворения, решение Новосибирского облсуда — без изменения. Как рассказал «Ъ» адвокат Виктор Прохоров, защита направит жалобу в кассационный суд. Источники «Ъ» в правоохранительных органах пояснили, что завершить расследование дела в отсутствие обвиняемого и направить его в суд не представляется возможным.

Константин Воронов, Новосибирск