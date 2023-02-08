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Коммерсантъ FM
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В новых регионах России планируют создать свободную экономическую зону

Минстрой России прорабатывает возможность создания свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил глава министерства Ирек Файзуллин.

В ходе правительственного часа в Госдуме господин Файзуллин изложил итоги работы по свободной экономической зоне в Крыму, который вошел в состав России в 2014 году. По его словам, в 2022 году было открыто 116 организаций и филиалов, что позволило привлечь на полуостров 22 млрд руб. инвестиций и создать 8,5 тыс. рабочих мест. «Аналогичные действия сейчас осуществляются в рамках реализации социально-экономического развития Херсонской области, Запорожья, Донецкой и Луганской республик»,— добавил он (цитата по ТАСС).

Ирек Файзуллин также отметил, что с октября прошлого года Минстрой стал ответственным за социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, а также четырех вошедших в состав РФ регионов.

5 октября 2022 года Минэкономики анонсировало принятие закона о создании единой свободной экономической зоны на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Все четыре региона могут освободить от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет на десять лет. С 1 января в четырех регионах действуют специальные налоговые режимы.

Милена Костерева

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