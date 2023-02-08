Во Владивостоке за махинации с землей задержали девять человек

В столице Приморья возбуждено уголовное дело по факту хищения земельного участка кадастровой стоимостью свыше 2,5 млн руб., находящегося в муниципальной собственности. Отчуждение земли произошло «путем предоставления в государственные органы подложных документов для совершения незаконных регистрационных действий», сообщила сегодня пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

По информации ведомства, в рамках расследования проведены обыски в 2 государственных учреждениях, а также в 12 жилых помещениях Владивостока. Изъяты мобильные телефоны, деньги и служебная документация. «Задержаны девять граждан, в том числе являющихся должностными лицами государственного органа»,— сказано в сообщении.

По данным местных СМИ, среди задержанных — сотрудники регионального управления Росреестра.

Ранее в январе текущего года был арестован вице-мэр Владивостока Алексей Ляйфер.

По версии следствия, в декабре 2021 года чиновник «убедил находящегося в его подчинении работника администрации Владивостока» принять незаконное решение о предоставлении «группе граждан» в собственность земельный участок в городе площадью более 9 тыс. кв. м. При этом участок был продан «по цене, составляющей 5% от его кадастровой стоимости». В результате бюджет Владивостока понес ущерб на сумму свыше 20 млн руб.

Алексей Чернышев, Владивосток