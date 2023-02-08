Пожарные ликвидировали возгорание на территории завода «Ресурс»

В Новошахтинске потушили пожар на территории нефтеперерабатывающего завода «Ресурс». Сообщение о ликвидации открытого горения поступило в 11:33, сообщает ГУ МЧС Ростовской области.

По предварительной информации, пожар случился из-за загоревшегося оборудования.

По данным «СПАРК-Интерфакс», завод «Ресурс» находится по адресу ул. Хмельницкого, 9. Предприятие зарегистрировано в 2013 году. Совладельцами в равных долях являются Таисия Колесникова и Виктория Колоскова. Зарегистрированный персонал — 19 человек. Выручка завода в 2021 году составила 294 млн руб., убыток — 4,2 млн руб.

Ранее сообщалось, что пожар на предприятии разгорелся на площади 100 кв. м.

Анастасия Назарова