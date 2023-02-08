Медведчук написал статью, в которой назвал Зеленского пятой колонной

Бывший депутат Верховной рады, глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук написал статью для «РИА Новости». В ней он высказался о причинах конфликта на Украине, участии в нем ЕС и США и Владимире Зеленском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Медведчук

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Виктор Медведчук

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Президента Украины Владимира Зеленского Виктор Медведчук назвал «медийным сопровождением войны», человеком, который «ради оваций и красивой позы пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны». По мнению господина Медведчука, он является «пятой колонной» для уничтожения Украины и ЕС.

Бывший депутат заявил, что господин Зеленский как «президент мира» сумел сместить «президента войны» Петра Порошенко, но не оправдал ожиданий, не выполнив Минские соглашения.

«После Зеленский отказывается от своей позиции, пустив под откос многолетние усилия международной дипломатии. Зеленский не только обманул своего избирателя, но и обнулил усилия европейских дипломатов»,— написал господин Медведчук.

Виктор Медведчук называл себя кумом президента России Владимира Путина. На Украине ему грозило до 15 лет лишения свободы за госизмену. 22 сентября его передали России в обмен на украинских военных. Это не первая статья экс-депутата для российских СМИ после обмена. Ранее он написал материал для «Известий».

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек