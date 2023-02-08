Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Профи»: спрос на юридические услуги в 2022 году в России вырос на треть

В 2022 году россияне на 41% чаще искали услуги по программированию, включая обучение, чем в предыдущем. Спрос на юристов за год вырос на 34%, кроме того, россиянам чаще требовались услуги по ремонту стиральных машин — на 32%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Профи».

В 2022 году спрос также поднялся:

  • на ремонт холодильников — на 29%,
  • на грузоперевозки — на 24%,
  • на установку и ремонт бытовой техники — на 21%.

Спрос москвичей на услуги специалистов повторяет общероссийский тренд. При этом жители столицы чаще интересовались услугами по установке бытовой техники (28% в Москве и 21% по России) и пошивом одежды (16% и 15% соответственно).

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...