«РИА Новости»: в России создали транспортный беспилотник ТрАМП

В России создали транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, ТрАМП может перебрасывать грузы весом до 250 килограммов на расстояние более 600 километров.

«Транспортная авиационная многофункциональная платформа, или просто ТрАМП, представляет собой беспилотник самолетного типа классической компоновки. Он предназначен для доставки и десантирования грузов массой до 250 килограммов на дальности более 600 километров, а также выполнения опасных для пилотируемых воздушных судов задач в сложных метеоусловиях при минимальных затратах»,— сказал источник издания.

По его словам, дрон может взлетать и садиться на плохо подготовленные площадки. Также благодаря большому грузовому отсеку в него можно загружать габаритный груз и сбрасывать его с парашютом без посадки.

В гражданских целях беспилотник могут использовать при мониторинге обширных площадей. Его могут применять в сельском хозяйстве после установки распылителей для удобрений в грузовой отсек, туда также могут устанавливать радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование, добавил источник «РИА Новостей».

Олеся Павленко