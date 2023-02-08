Ким Чен Ын снова появился на публике вместе с дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил жилье командующих Корейской народной армии в честь 75-летия основания армии страны 7 февраля. Они также приняли участие в праздничном банкете. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

ЦТАК также опубликовало фотографии с банкета, на которых изображен Ким Чен Ын вместе с дочерью и женой Ри Соль Чжу. На фотографиях девочка одета в строгий костюм с юбкой. На них видно, как она идет за руку с Ким Чен Ыном, сидит рядом с ним на банкете и фотографируется с военными. Агентство по-прежнему не упоминает ее имя.

«На месте ночлега уважаемого товарища Ким Чен Ына, по которому тосковали даже во сне, и его любимую дочь встретили командиры Министерства обороны, военные и политические командиры крупных соединений и соединений КНА с чувством самого глубокого уважения»,— сказано в сообщении ЦТАК.

Впервые дочь Ким Чен Ына появилась на публике 19 января 2022 года. ЦТАК опубликовало фотографии с запуска ракеты «Хвасон-17», на котором лидер КНДР присутствовал вместе с дочерью. 27 ноября девочка снова посетила вместе с отцом запуск одной из ракет КНДР. По информации южнокорейских СМИ, ее зовут Чжу Э.

Олеся Павленко