К строителям вернулся оптимизм

В конце 2022 года деловые настроения в строительной отрасли вернулись к уровням, на которых они находились в его начале. В обзоре Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ отмечается, что после снижения индекса предпринимательской уверенности в отрасли до минус 12 в апреле—сентябре, в четвертом квартале 2022-го индикатор вернулся к значению первого квартала (минус 9). Несмотря на то что индекс остается в отрицательной зоне (он пребывает там с 2009 года), такой результат стал самым благоприятным с 2016 года. Восстановление показателя в конце года связано с ростом оптимизма относительно занятости в секторе и с улучшением оценок портфеля заказов. В целом, по оценке ВШЭ, строительство по уровню адаптации к новым вызовам оказалось одной из самых успешных базовых отраслей. «Стройка» существенно повысила производственную активность, опередив по интенсивности компенсационного роста розничную торговлю и сферу услуг.

Впрочем, ситуация в отрасли неоднородная. Положение производственного строительства, которое зависит от заказов промышленных предприятий, вынужденных перестраивать выпуск и логистику, а также оптимизировать инвестиции в строительство новых объектов, оценивается экспертами лишь как «удовлетворительное». Основной же вклад в улучшение делового климата внесло жилищное строительство, хотя и в этом сегменте положительные тенденции пошли на спад. Если в начале года, по данным ЦКИ, был «галопирующий рост» основных операционных показателей (спроса, объема заказов и работ, цен), то во втором квартале отмечалось замедление темпов. Затем ситуация развернулась — волны ажиотажного спроса, подогреваемые льготной ипотекой, закончились, и теперь фиксируется «очевидное превышение» темпов ввода объектов над темпами продаж (несмотря на значительное замедление ввода в конце года). Напомним, на фоне ввода рекордных 102,7 млн кв. м (прирост на 11% к 2021 году) рынок многоквартирных домов демонстрировал замедление на протяжении второго полугодия, а частного строительства — в последние два месяца 2022-го (см. “Ъ” от 27 января). С учетом нынешней неопределенности и того, что начало строительства введенных в этом году домов во многом было заложено в период ажиотажного спроса 2020-го, эксперты ВШЭ не исключают «паузы» в секторе на один-два года.

Евгения Крючкова