Главные новости за 7 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Непогода на Кубани

В Центральном районе Новороссийска с 12:00 7 февраля ввели режим ЧС из-за ураганного ветра.

В школах Новороссийска и Геленджика из-за сильного ветра и гололеда 8 февраля отменены занятия в школах.

На перекрытом участке трассы М-4 «Дон» между Геленджиком и Новороссийском застряли около 50 грузовиков.

Из-за неблагоприятной погоды в морпорту Новороссийска и Геленджикской бухте оторвало от пристани два пришвартованных судна.

В Геленджике из-за ураганного ветра в ночь на 7 февраля в море перевернулись несколько яхт.

На территории Курганинского района ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий.

В Новороссийске за ночь ураган повредил кровлю 13 домов и повалил 25 деревьев.

В Новороссийске 40 многоквартирных домов остались без отопления в мороз.

В Карасунском округе Краснодара из-за аварии на электросетях без света остались жители девяти некоммерческих садоводческих товариществ.

В городском парке «Краснодар», также известном как «парк Галицкого» посетителям запретили вход с «ватрушками», ледянками и санками.

На Кубани в середине недели ожидаются морозы до -18 градусов. Осадки будут сохраняться до 9 февраля.

ГИБДД попросила водителей грузовых и легковых автомобилей воздержаться от поездок по трассе между Краснодарским и Ставропольским краем.

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