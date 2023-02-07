В центре Новороссийска из-за ураганного ветра ввели режим ЧС

В Центральном районе Новороссийска с 12:00 7 февраля ввели режим ЧС из-за ураганного ветра. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Экстренные службы Новороссийска и аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций перевели на усиленный режим работы. Местами порывы ветра достигают более 30 м/с. К настоящему времени в городе зафиксированы случаи повреждения коммунальной инфраструктуры и жилых домов. Сообщается об одной пострадавшей. Ситуация в городе осложнена выпавшим снегом и образованием гололеда на дорогах. Дорожники расчищают улицы от снега и обрабатывают проезжую часть пескосоляной смесью.

По прогнозам синоптиков, ураганный ветер и минусовые температуры сохранятся в городе до 9 февраля. Жителям рекомендовали не покидать дома без необходимости.

Анастасия Донскова

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