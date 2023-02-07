В Курганинском районе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

На территории Курганинского района ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Ворушилин в Telegram.

Действие режима продлится с 18:00 7 февраля по 08:00 9 февраля. В этот период все аварийные и ремонтно-восстановительные службы будут работать в усиленном режиме круглосуточно.

«Сейчас большая нагрузка на коммунальные службы, задействована вся имеющаяся спецтехника, но снегопад продолжается»,— говорится в сообщении.

Жителям района рекомендовано не покидать дома в период непогоды, воздержаться от поездок на личном транспорте за пределы района и соблюдать меры безопасности при использовании электрического оборудования для обогрева помещений.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram