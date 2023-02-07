В Новороссийске и Геленджике ветер сорвал два пришвартованных судна

Из-за неблагоприятной погоды в морпорту Новороссийска и Геленджикской бухте оторвало два пришвартованных судна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Суда не получили повреждений. Сейчас они находятся на рейде и ожидают улучшения погодных условий.

В Новороссийске и Геленджике также опрокинулись несколько грузовых автомобилей. Сейчас на трассе М-4 «Дон» в районе Новороссийска (1535–1537 км) действует ограничение движения большегрузов. В связи с этим были организованы две накопительные площадки общей вместимостью до 720 автомобилей. Сейчас на них находится 12 машин.

С 6 февраля в Новороссийске, Анапе и Геленджике действует экстренное предупреждение по ураганному ветру и резкому понижению температуры воздуха. Жителей этих городов просят не покидать дома из-за шторма. По данным центра погоды «Фобос», в течение двух суток на участке от Анапы до Новороссийска прогнозируется сильный ветер с порывами 30–34 м/с, местами до 38 м/с. Высота волн может достигать 1,5–2,5 м.

Татьяна Ручкина

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