В школах Новороссийска и Геленджика 8 февраля из-за непогоды отменены занятия

В школах Новороссийска и Геленджика из-за сильного ветра и гололеда 8 февраля отменены занятия в школах. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сиутация в Новорссийске 7 февраля 2023 года

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Сиутация в Новорссийске 7 февраля 2023 года

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям совместно с муниципалитетами, сообщил губернатор в своем Telegram.

Он также отметил, что дорожники должны своевременно расчищать федеральные, краевые и муниципальные дороги от снега и наледи. В зоне особого внимания — подъездные пути к Крымскому мосту и накопительные площадки для большегрузов. По его словам, там планируется организовать дополнительные пункты обогрева.

Энергетикам поручено организовать дополнительные дежурные бригады и приготовиться к любым капризам природы, улучшения которой не ожидается до конца недели.

В ночь на 7 февраля первый в 2023 году снег выпал и в Краснодаре. Из-за снегопада в кубанской столице образовались 9-балльные пробки. На улицы города вышла снегоуборочная техника. В Анапе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности, городские службы перевели на усиленный режим работы, в городе прогнозируют ураган. В сочинском селе Раздольное из-за обильных осадков произошла подвижка грунта, которая повредила магистральный водовод, оставив без воды около двух тысяч местных жителей. В морпорту Новороссийска и Геленджикской бухте оторвало два пришвартованных судна. Также в Новороссийске и Геленджике опрокинулись несколько грузовых автомобилей. Сейчас на трассе М-4 «Дон» в районе Новороссийска действует ограничение движения большегрузов. На автодороге застряли порядка около 50 фур.

По данным синоптиков, в Краснодарском крае сохраняется штормовое предупреждение. В течение 7 и 8 февраля местами на участке от Анапы до Геленджика ожидается северо-восточный ветер с порывами до 34 метров в секунду.

Михаил Волкодав

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