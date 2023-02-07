Аэропорт Сочи планирует начать строительство нового терминала в 2024 году

Международный аэропорт Сочи (входит в группу «Аэродинамика») планирует начать строить новый аэровокзальный комплекс в 2024 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора аэропорта Алексея Комарова.

По его словам, после возведения терминала пропускная способность аэропорта вырастет в 1,5 раза, до 4,5 тыс. пассажиров в час. Позже она увеличится еще на 1 тыс. человек. В итоге в год аэропорт сможет обслуживать около 20 млн пассажиров.

Площадь нового пассажирского терминала составит 40 тыс. кв. м. Согласно проекту, между новым и существующим комплексом построят переход, также запланировано развитие служебно-технической территории.

О планах по строительству комплекса Алексей Комаров рассказал на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве. На ней он обратился к замминистра транспорта РФ Игорю Чалику с просьбой о финансовой помощи.

«Мы рассчитываем на помощь министерства транспорта и правительства РФ в реализации наших планов в части, касающейся расширения перронов для увеличения количества мест стоянок и повышения пропускной способности аэропорта»,— отметил Алексей Комаров.

Как сообщал «Ъ-Кубань», ранее построить новый терминал аэропорта планировалось к 2025 году. В его возведение могут инвестировать 7 млрд руб. Всего в ближайшие пять лет на модернизацию сочинского аэропорта направят более 11 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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