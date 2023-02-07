В Краснодаре из-за аварии без электроэнергии остались девять садовых товариществ

В Карасунском округе Краснодара из-за аварии на электросетях без света остались жители девяти некоммерческих садоводческих товариществ. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба.

Причиной отключения стало повреждение линии 6-10 кВ, отключилась ПС «БФ-3» и 25 трансформаторных подстанций.

В настоящее время электричества нет в НСТ «Сельмаш», «Рассвет-1», «Рассвет-2» «Изобильное», «Восход», «Чайка», «Автомобилист-2», «Химик» и «Гидростроитель». На месте работает аварийная бригада. О времени восстановления подачи ресурса не сообщается.

Ранее в Центральном округе Краснодара из-за аварии без света остались жители нескольких улиц. К настоящему времени причины отключения были устранены, все потребители запитаны.

Анастасия Донскова

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