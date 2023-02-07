В Туапсе выявили экологические нарушения при реконструкции морпорта

В Туапсе при строительстве и реконструкции причалов и объектов инфраструктуры морского торгового порта выявили нарушения в области охраны окружающей среды. Об этом сообщила пресс-служба Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора.

Проверку в отношении АО «Туапсинский морской торговый порт» провели в связи с завершением первого этапа реконструкции акватории, разворотного круга и двух причалов протяженностью по 180 м в порту Туапсе.

«Виновные лица будут привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Проект реконструкции порта Туапсе получил положительное заключение Главгосэкспертизы в 2021 году. Работы пройдут в два этапа. Согласно проекту, акваторию порта углубят до -13,06 м и усилят конструкции причалов №9 и №10.

Анастасия Донскова

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