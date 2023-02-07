В Новороссийске за ночь ураган повредил 13 кровель и повалил 25 деревьев

За ночь с 6 на 7 февраля в Новороссийске из-за сильного ветра повредились 13 кровель, было повалено 25 деревьев. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Произошло более 100 аварийных отключений электроснабжения. Также произошел прорыв воздушного трубопровода, без тепла оставались около 400 человек — эта авария уже устранена»,— отметили в оперштабе.

Сейчас спецтехника посыпает дороги. Ночью спасатели спиливали деревья и убирали поваленные заборы. Сейчас они разбирают крыши. Всего в работах задействовано 14 спасателей и шесть единиц техники.

Власти рекомендуют водителям по возможности не передвигаться на автомобилях, а родителям — не отправлять школьников на учебу без сопровождения.

Татьяна Ручкина

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