На перекрытой трассе под Геленджиком застряли 50 большегрузов

На участке трассы М4 «Дон» между Геленджиком и Новороссийском закрыт проезд для большегрузных автомобилей из-за сильных порывов ветра. Об этом в Telegram сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Фото: Алексей Богодистов

На автодороге застряли порядка около 50 фур. По словам Алексея Богодистова, для водителей большегрузов организовано горячее питание.

Ранее власти Новороссийска предложили водителям воздержаться от поездок через перевал Волчьи ворота из-за скользкой дороги.

По данным синоптиков, в Краснодарском крае сохраняется штормовое предупреждение. В течение 7 и 8 февраля местами на участке от Анапы до Геленджика ожидается северо-восточный ветер с порывами до 34 метров в секунду.

Тат Гаспарян

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