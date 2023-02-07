В Геленджике шторм перевернул и повредил несколько яхт

В Геленджике из-за ураганного ветра в ночь на 7 февраля в море перевернулись несколько яхт. Об этом сообщили представители парусного клуба Navetru в Telegram.

Сообщается, что из-за непогоды на одной из яхт была сломана мачта, корпуса других были повреждены. Еще два судна остаются в море в настоящее время.

«Все случившееся говорит о том, что город, в частности водные виды транспорта нуждаются в инфраструктуре. Она крайне необходима курорту в такие зимы, чтобы уберечь яхты и суда от стихии»,— говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в Геленджике и Новороссийске из-за ветра оторвались два пришвартованных судна. В настоящее время они находятся на рейде.

Анастасия Донскова

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