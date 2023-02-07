На границе Кубани и Ставрополья из-за непогоды ограничили автодвижение

Водителей грузовых и легковых автомобилей просят воздержаться от поездок по трассе «Новокубанск - хутор Красная Звезда - граница со Ставропольем», сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Краснодарского края.

Из-за снегопада автомобилям сложно преодолеть подъем на участке дороги.

Ранее стало известно, что на участке трассы М4 «Дон» между Геленджиком и Новороссийском закрыт проезд для большегрузных автомобилей из-за сильных порывов ветра. В очереди ожидают 50 грузовиков. Водителей также просят отказаться от поездок через засыпанный снегом перевал Волчьи ворота в Новороссийске.

Непогода, по прогнозам синоптиков, продлится на Кубани до 9 февраля.

Наталья Решетняк

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