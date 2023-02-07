В парке «Краснодар» запретили вход с ватрушками и санками

В парке «Краснодар» (парк Галицкого) посетителям запретили вход с ватрушками, ледянками и санками. Об этом сообщает администрация парка в Telegram.

Под запрет попадает все, на чем можно скатиться с горки. Санки и прочее снаряжение можно будет оставить при входе, но при этом сохранность санок в парке не гарантируют. Посетителям также запрещено бегать, скатываться и сваливаться с горок. Под запрет попали снеговики. Снежные фигуры запретили лепить на газонах.

Запрет ввели в связи с выпадением снега в Краснодаре 7 февраля. Катание на санках может повредить насаждения в парке под слоем снега.

Анастасия Донскова

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