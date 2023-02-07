Чиновник в Майкопе заподозрен в получении взяток за выдачу разрешений на захоронение умерших

В Адыгее на сотрудника одного из муниципальных учреждений Майкопа завели дело, он заподозрен в получении взяток за выдачу разрешений на захоронение умерших. Об этом сообщает СУ СКР по Адыгее.

Дело возбуждено по статье в отношении 63-летнего местного жителя по статье о получении взятки должностным лицом в крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность главного специалиста одного из муниципальных казенных учреждений Майкопа с 2017 года получал от руководителя ритуальной конторы взятки за оказание муниципальной услуги, тогда как ее получение не требовало оплаты. Отмечается, что предприниматель знал о о том, что не должен оплачивать выдачу разрешений, но платил деньги, чтобы у его организации не было проблем. За период преступной деятельности подозреваемый получил взяток на общую сумму в размере 184 тыс. руб., сообщает СУ СКР.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление иных возможных фактов преступной деятельности подозреваемого.

Михаил Волкодав

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