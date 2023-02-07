В Новороссийске 40 жилых многоэтажек остались без отопления в мороз

Теплоснабжение 40 многоквартирных домов, а также школы, детсада и двух поликлиник в Новороссийске приостановлено в связи с поиском утечки в котельной. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новорссийск после ураганного ветра 7 февраля 2023 года

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Новорссийск после ураганного ветра 7 февраля 2023 года

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Со ссылкой на городские службы отмечается, что проблема обнаружена в котельной на ул. Сипягина, 6. Теплоснабжение приостановлено в домах на улицах Видова, Губернского, Кутузовской, Мира, Новороссийской Республики, Революции, Рубина, Советов, Щорса, Грибоедова, Конституции, Сипягина, Фисанова, Энгельса.

Также под отключение попали гимназия №20, детский сад №56, поликлиника №1, поликлиника моряков, говорится в сообщении. На месте работают экстренные службы.

С 12:00 вторника в Центральном районе Новороссийска введен режим ЧС из-за ураганного ветра. Экстренные службы Новороссийска и аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций переведены на усиленный режим работы. Местами в городе порывы ветра превышают 30 м/с. Зафиксированы случаи повреждения коммунальной инфраструктуры и жилых домов. Сообщается об одной пострадавшей. Ситуация в городе осложнена выпавшим снегом и образованием гололеда на дорогах. Дорожники расчищают улицы от снега и обрабатывают проезжую часть пескосоляной смесью.

По прогнозам синоптиков, ураганный ветер и минусовые температуры сохранятся в Новороссийске до 9 февраля. Жителям рекомендовали не покидать дома без необходимости.

Михаил Волкодав

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