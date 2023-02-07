На Кубани в середине недели ожидаются морозы до -18 градусов

На текущей неделе температура на Кубани утром и ночью может опускаться до -18 градусов Цельсия, осадки будут сохраняться до 9 февраля. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ближайшие дни поступившая в регион холодная воздушная масса будет господствовать до конца недели. Наиболее холодной окажется середина недели, говорится в сообщении.

Порывы северо-восточного ветра могут достигать 23 метров в секунду, на Черноморском побережье — 25 метров в секунду, на участке от Анапы до Геленджика — 34 метров в секунду. В отдельных районах порывы ураганного ветра могут достигать 38 метров в секунду.

В крае сохраняется действие штормового предупреждения, в ближайшие дни местами ожидаются низовые метели, на дорогах гололедица и снежные накаты.

Интенсивность осадков начнет постепенно уменьшаться к утру 8 февраля.

Михаил Волкодав

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