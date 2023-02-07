Nissan за один евро

АвтоВАЗ выкупил у подконтрольного Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ» 99% доли в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» за €1, компания является собственником бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Соответствующие документы подписали президент АвтоВаза Максим Соколов и генеральный директор НАМИ Федор Назаров. Перед этим сделку одобрило правительство РФ.Отмечается, что сделка сохраняет опцион для компании Nissan по обратному выкупу активов в России в течение шести лет. Как отмечают эксперты, покупка поможет АвтоВАЗу улучшить логистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «АвтоВАЗ» приобрело долю в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ АО «АвтоВАЗ» приобрело долю в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Закрыта сделка по приобретению АО «АвтоВАЗ» доли в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». Соответствующие документы во вторник, 7 февраля, подписали президент АвтоВАЗа Максим Соколов и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров. Перед этим сделку одобрило правительство РФ. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского завода. «В рамках договоренностей АО „АвтоВАЗ“ приобрело долю в уставном капитале ООО „Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС“ в размере 99% по цене €1 с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка «сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в РФ в течение шести лет». Обратный выкуп также должно одобрить правительство РФ.

В ноябре прошлого года ФГУП «НАМИ» стало новым владельцем всех активов японского автоконцерна Nissan. Российской организации среди прочего достался завод в Санкт-Петербурге, который остановил производство в марте 2022 года, центр продаж и маркетинга в Москве. Сообщалось, что обслуживать автомобили Nissan в дальнейшем будет АвтоВАЗ.Японский концерн оценивал свои едино­временные убытки в связи с уходом из России примерно в $686 млн. Завод Nissan работал в Питере с 2009 года. На предприятии выпускались модели XTrail, Qashqai и Murano. Производственная мощность составляла 100 тыс. автомобилей в год. В 2021 году было собрано около 45 тыс. автомобилей.

В начале текущего года руководство АвтоВАЗа заявило, что планирует выпускать на бывшей площадке Nissan в Санкт-Петербурге до 70 тыс. машин ежегодно к 2027 году. В частности, будут выпускаться автомобили под брендом Lada — три модели, в том числе седаны Скласса и кроссоверы Dкласса. Объем выпуска будет зависеть «от динамики спроса на российском автомобильном рынке». «В 2025–2027 годах выпуск новых автомобилей LADA в Санкт-Петербурге может составить до 50–70 тыс. в год при наличии позитивного тренда на рынке»,— говорилось в пресс-релизе предприятия. В 2023 году в планах завода выпуск до 10 тыс. автомобилей на питерской площадке.

• По итогам января 2023 года продажи АвтоВАЗа в России составили 17468 коммерческих и пассажирских автомобилей. Это почти на 3% ниже, чем в январе прошлого года. Наиболее популярной моделью стала Lada Granta, которую в январе выбрали 11,9 тыс. российских покупателей. По сравнению с январем 2022 года зафиксирован более чем двукратный рост продаж этой модели (115,4%). Продажи Lada Niva составили 4,95 тыс. машин, что на 94% выше показателя января 2022 года. По данным АвтоВАЗа, доля Lada на российском рынке превышает 40%.

По мнению промышленного эксперта, кандидата экономических наук Леонида Хазанова, покупка предприятия, ранее принадлежавшего Nissan, позволит АвтоВАЗу распределить производство автомобилей между двумя регионами — Санкт-Петербургом и Самарской областью. «Завод Nissan, скорей всего, будет работать на запросы клиентов из Северо-Запада России, и поэтому доставлять им с него машины будет проще и дешевле, чем из Тольятти. И тем самым можно было бы замедлить растущий импорт из Китая»,— говорит Леонид Хазанов. Эксперт не исключает, что в перспективе на площадке может быть налажен серийный выпуск электромобилей, «учитывая реализуемую в России государственную программу развития электротранспорта и близость фабрики по производству литий-ионных аккумуляторов, создаваемой „Росатомом“ в Калининградской области». В прошлом месяце пресс-служба АвтоВАЗа по итогам встречи главы предприятия Максима Соколова с председателем Санкт-Петербургского регионального отделения «Союз­Маша» Александром Гуровым сообщила, что завод готов рассмотреть дополнительные партнерские проекты для реализации на новой площадке в Санкт-Петербурге, в том числе — выпуск созданного в городе электромобиля.

Сабрина Самедова