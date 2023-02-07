Петербургский метрополитен подтвердил закрытие «Ладожской» на ремонт 4 марта

Станция метро «Ладожская» петербургского метрополитена закроется на капитальный ремонт 4 марта, сообщила пресс-служба предприятия-перевозчика во вторник, 7 февраля. Эту же дату городские СМИ называли в конце января.

«Определена плановая дата закрытия на капитальный ремонт станции «Ладожская». Работы планируется начать 4 марта 2023 года. Продлится ремонт 11 месяцев. На период ремонтных работ комитет по транспорту организует перевозку пассажиров наземным общественным транспортом»,- отмечается в сообщении.

Подрядчику предстоит заменить полы в вестибюле, оборудовать вход на станцию для инвалидов, отремонтировать фасады, реконструировать наклонный ход и выполнить ряд других работ. Ремонт станции должен был начаться еще в конце 2022 года, но на конкурс по выбору подрядчика не было подано ни одной корректной заявки.

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