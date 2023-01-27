Станцию метро «Ладожская» могут закрыть на ремонт 4 марта

ГУП «Петербургский метрополитен» планирует подписать контракт на капитальный ремонт «Ладожской» через полторы недели. Станцию планируют закрыть на ремонт уже 4 марта, пишет «Деловой Петербург» 27 января со ссылкой на комитет по транспорту.

Подрядчику по контракту надлежит заменить полы, а также оборудовать вход на станцию для инвалидов, отремонтировать фасады, реконструировать наклонный ход и выполнить другие работы. «Ладожскую» изначально планировалось закрыть на ремонт еще в конце 2022 года.

В начале недели «Ъ-СПб» рассказывал, что сроки закрытия станции метро «Ладожская» в Петербурге могут передвинуть. Аукцион был отложен на неопределенный срок в связи с тем, что заявку на участие в конкурсе подала лишь одна компания, а на действия заказчика поступила жалоба в ФАС.

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