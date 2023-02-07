Турфирмы попали в зону турбулентности

За последние три года в Краснодарском крае количество туристических компаний сократилось на 18,4%, сообщает пресс-служба компании «Контур» — разработчика софта для бизнеса. По словам участников рынка, выжить удалось тем, кто сумел быстро переориентироваться на внутренний туризм. Эксперты считают, что в 2023 году тренд сокращения числа турфирм и объемов туруслуг может сохраниться. На это повлияет ряд факторов, в том числе землетрясение в Турции. Тем не менее владельцы бизнеса в будущее смотрят с оптимизмом, делая ставку на развитие новых направлений туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас в регионе работает 1,8 тыс. туристических компаний

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Сейчас в регионе работает 1,8 тыс. туристических компаний

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

По данным на январь текущего года, в регионе работает 1,8 тыс. туристических компаний, в то время как в 2020 году насчитывалось 2,2 тыс. фирм. Наибольшее сокращение рынка зафиксировано в 2020–2021 годах — на 11%, а в 2022-м — январе 2023-го рынок уменьшился еще на 4,2%. Лидером по числу ликвидаций стал пандемийный год. Тогда с рынка ушло 409 туркомпаний. В 2021 году свою деятельность прекратила 361 кубанская турфирма, а в прошедшем — 268. При этом за последние три года в регионе зарегистрировали 625 новых участников рынка: 167 участников — в 2020 году, 272 участника — в 2021-м и 186 участников — в 2022-м.

«Ковидный 2020 год подкосил туристическую отрасль. Многие туры пришлось переносить сначала на конец 2020-го, потом на следующий год, туркомпании несли большие убытки, и далеко не все смогли с этим справиться. Но и в 2021-м объемы турпотока полностью восстановить не удалось — компании продолжали уходить с рынка»,— рассказывает «Ъ-Кубань» руководитель краснодарской туристической компании «НиКа-М» Дмитрий Саржанов.

В 2021 году ситуация на рынке туруслуг была ненамного лучше, чем в 2020-м, подтверждает гендиректор турагентства «Южный ветер» Алексей Алексеев. В мае — июне многие вылеты снова отменили, при этом ограничения и контроль, связанные с распространением коронавируса, во многих странах были очень жесткими. «Мы больше времени тратили не на подбор и бронирование тура, а на разъяснения туристам, когда и какие тесты сдавать, а также оказывали помощь в заполнении специальных форм»,— рассказывает господин Алексеев.

Дмитрий Саржанов уточняет, что больше всего просел международный туризм, а внутренний туризм, благодаря поддержке правительства, сократился не так значительно, и те фирмы, которые успели быстро сориентироваться и переключиться на отдых в России, смогли выжить.

«Очень помогла программа туристического кешбэка: все-таки экономия 20% от стоимости тура неплохо простимулировала рост спроса на путешествия внутри России. А туристический кешбэк в детском отдыхе стал просто спасительным, ведь детские путешествия и сейчас остаются самыми низкорентабельными в отрасли»,— поясняет господин Саржанов.

В 2022 году тенденция сокращения рынка туруслуг сохранялась: количество ликвидированных компаний превышало число зарегистрированных. Эксперты «Контура» предполагают, что это связано в первую очередь со снижением платежеспособности населения (в третьем квартале 2022 года доходы россиян упали на 3,4%) и удорожанием туруслуг (в 1,7 раза на зарубежный туризм).

Главной проблемой для успешного развития рынка туруслуг в Краснодарском крае эксперты считают закрытие аэропортов на юге России. «Туристы лишены не только привычных им прямых вылетов за рубеж, но и рейсов в Москву, через которую шли транзитные рейсы по остальным направлениям»,— рассказывает господин Алексеев.

Он добавляет, что летом возникла и другая проблема: перегруженность транспортной инфраструктуры в связи с курортным сезоном на черноморском побережье. Туристы и рады были бы полететь за рубеж из Сочи или Москвы, говорит Алексей Алексеев, но добраться в эти города было очень сложно: мест в поездах практически не было.

«К сожалению, 2023 год пока не обнадеживает, пока нет информации, будет ли продлеваться туристический кешбэк, особенно все родители ждут детского. Если программу не продлят, думаю, сокращение туркомпаний продолжится однозначно»,— считает Дмитрий Саржанов.

Кроме того, по словам руководителя турагентства, в последнее время наметилась тенденция бронировать туры напрямую, у гостиниц и других средств размещения, что неминуемо приводит к сокращению турфирм. Тем не менее в будущее он смотрит с оптимизмом. «Активно осваиваются новые направления, например Дагестан. Главное для турфирм — вовремя перестраиваться и оперативно и грамотно информировать клиентов об изменениях и новых возможностях. Все-таки хороший отдых — это залог здоровья и высокой работоспособности»,— считает эксперт.

Основатель туристической компании «Л-КИМ» Людмила Евграфова считает, что, поскольку туризм — самая зависимая от внешних субъективных и объективных факторов отрасль, естественно, о перспективах и какой-то стабильности сейчас говорить сложно. Идет спецоперация на Украине, увеличивается количество санкций со стороны недружественных России стран — ситуация постоянно меняется. «Шестого февраля в Турции произошло землетрясение. Конечно, это большой удар по туризму. Несмотря на то что это некурортная зона, люди будут отказываться от поездок. К сожалению, туризм — такая подвижная отрасль, которая не может быть устойчивой априори»,— поясняет госпожа Евграфова. В то же время в этот же день Китай сообщил о возобновлении групповых туристических поездок в Россию. «Если туроператоры активно включатся в продвижение новых продуктов, направленных на развитие сотрудничества с Китаем, то мы сможем получить прирост иностранного туризма в нашем крае»,— утверждает эксперт.

Маргарита Синкевич

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