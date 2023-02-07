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Коммерсантъ FM
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Два депутата Госдумы назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию

Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию может состояться 22 февраля. Об этом «РИА Новости» сообщили депутаты Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) и Евгений Москвичев («Единая Россия»).

«Сегодня прошла информация, что 22-го»,— сообщил господин Парфенов. Его предположение поддержал господин Москвичев. «22-го числа будет, другой день. В среду, может, послание будет»,— отметил он в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту, который он возглавляет.

Ранее неназванные источники «РИА Новости» и ТАСС утверждали, что выступление Владимира Путина назначено на 20 или 21 февраля. 31 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что о послании Федеральному собрания сообщат «своевременно». Однако точную дату он не назвал.

Отметим, что 22 февраля 2022 года Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Через два дня, 24 февраля, началась специальная военная операция на Украине.

Милена Костерева

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