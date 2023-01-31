Песков пообещал заранее сообщить о дате послания Путина к Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию СМИ о том, что выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию может состояться 20 или 21 февраля. Господин Песков сказал, что дату сообщат заранее.

«Мы своевременно сообщим о дате собрания»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Примерных сроков выступления он не назвал.

Предыдущее выступление с посланием состоялось 21 апреля 2021 года. В 2022 году его не было, это объяснялось «очень большой динамикой событий», из-за чего «тяжело зафиксировать конкретные моменты», которые нужно донести в послании.

Лаура Кеффер