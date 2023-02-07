Сторонники Саакашвили выступили на митинге против «превращения Грузии в российскую губернию»

Сегодня, 7 февраля, вечером несколько сотен сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили провели акцию протеста у здания Государственной канцелярии, где находится рабочий кабинет премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vano Shlamov / AFP Фото: Vano Shlamov / AFP

Собравшиеся выразили возмущение в связи с решением городского суда Тбилиси, не удовлетворившего просьбу адвокатов о переводе Михаила Саакашвили в европейскую клинику для лечения. Один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ираклий Надирадзе предупредил, что акции протеста «будут продолжаться до тех пор, пока власти не изменят свое решение». По утверждению господина Надирадзе, правящая партия «Грузинская мечта» решила «убить Саакашвили», якобы руководствуясь указаниями из Москвы.

Если этот план будет реализован, то, как считает председатель ЕНД Леван Хабеишвили, Грузия «превратится в обычную губернию Российской империи». Господин Хабеишвили пообещал не допустить «губернизацию Грузии» и с этой целью усилить акции протеста по всей территории страны.

Напомним, что, согласно грузинской конституции, именно премьер, а не президент обладает всей полнотой власти в стране.

О спорах вокруг возможного перевода экс-президента Грузии в европейскую клинику «Ъ» писал в материале «Михаилу Саакашвили ставят диагноз в суде».

Георгий Двали, Тбилиси