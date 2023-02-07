«Газпром-медиа холдинг» прекратил деловые отношения с Google

Компания «Газпром-медиа холдинг» на фоне блокировок каналов ТНТ и НТВ на YouTube заявила о невозможности строить долгосрочные деловые отношения с корпорацией Google, которая владеет платформой.

«В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы "Газпром-Медиа Холдинга" ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы. Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно»,— говорится в сообщении пресс-службы российской компании (цитата по «РИА Новости»).

В компании также заявили, что заинтересованы в привлечении контента на принадлежащую им платформу Rutube. Пресс-служба отметила, что российский видеохостинг всего за год утроил аудиторию и имеет отлаженную систему монетизации.

Ранее сегодня, 7 февраля, Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров подписал указ, запрещающий с 1 февраля публиковать контент холдинга на YouTube. Принадлежащие холдингу каналы «Матч ТВ» и «Пятница» в последний раз публиковали видео на YouTube 31 и 30 января соответственно. При этом соответствующие каналы продолжают каждый день публиковать контент на Rutube.

12 марта YouTube заблокировал каналы МИА «Россия сегодня», государственного агентства ТАСС, ВГТРК, «Первого канала», РБК, РЕН ТВ, «Москвы 24», а также принадлежащих «Газпром-Медиа Холдингу» ТНТ и НТВ. 17 ноября арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать канал НТВ. 6 октября аналогичное решение арбитражный суд Москвы принял по иску холдинга в отношении канала ТНТ.

Эрдни Кагалтынов