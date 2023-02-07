С Освенцимом не шутят

Свердловский областной суд признал рабочего Уралвагонзавода Романа Рогозина виновным в реабилитации нацизма (ст.354.1 ч.1 УК РФ) и оштрафовал на 100 тыс. руб. По версии следствия, он написал комментарий в соцсети «ВКонтакте», где назвал «прекрасным заведением» концлагерь Освенцим и тем самым «одобрил военные преступления, совершенные фашистской Германией». Его адвокат заверил, что это было «не больше, чем троллинг» и сослался на недостаток образования у подсудимого. Защита намерена обжаловать решение суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению защиты, следствие переоценило образование Романа Рогозина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ По мнению защиты, следствие переоценило образование Романа Рогозина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела в отношении рабочего Уралвагонзавода Романа Рогозина, обвиняемого в реабилитации нацизма (ст.354.1 ч.1 УК РФ), длилось меньше месяца. Во вторник, 7 февраля, Свердловский областной суд под председательством судьи Павла Неретина признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. с рассрочкой выплаты на 10 месяцев.

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 26 февраля 2021 года. Тогда, по версии следствия, Роман Рогозин опубликовал в соцсети «ВКонтакте» комментарий под постом про концлагерь Освенцим.

«В посте было указано, что в этом лагере совершались массовые преступления в отношении евреев. Рогозин разместил комментарий, в котором позитивно отзывался о лагере. Эти действия квалифицированы как одобрение военных преступлений, совершенных фашистской Германией»,— пояснила “Ъ-Урал” прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Татьяна Новосильцева.

По данным пресс-службы прокуратуры, осужденный знал, что Нюрнбергский процесс признал преступными нацистские организации и руководящий состав нацистской партии. «В приговоре Международного военного трибунала, вынесенном в октябре 1946 года, установлено, что ответственность за развязывание Второй мировой войны целиком и полностью лежит на гитлеровской Германии, а военные преступления нацистов заключались, в том числе, в создании концентрационных лагерей, таких как Освенцим, в котором в период с мая 1940 года по декабрь 1943 года было истреблено 2,5 млн человек, помимо того, что 500 тыс. человек погибло от голода и болезней»,— пояснили в пресс-службе, добавив, что действия Рогозина нарушили моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о фактах совершения в годы Великой Отечественной войны международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества нацистами.

Адвокат Рогозина Александр Демшин заявил “Ъ-Урал”, что его подзащитный не признает вину. «Комментарий, о котором идет речь, был опубликован в ответ на комментарий “Опять школота пишет” от другого пользователя. Мой подзащитный решил потроллить и написал: “Прекрасное заведение было!!!”. Он признает, что оставил этот комментарий. Но у него не было умысла высказывать мнение о легализации нацизма. У него дед и прадед участники ВОВ, он сам входит в молодежную организацию Уралвагонзавода»,— пояснил господин Демшин. Он посчитал, что следствие переоценило образование Рогозина.

«Он окончил всего девять классов, а дальше только работал. Хотя следствие посчитало, что уровень образования у него выше — указывает, что среднее общее»,— подчеркнул Александр Демшин.

Роман Рогозин и его адвокат намерены обжаловать решение суда, подав жалобу во Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. «Ознакомимся с полным текстом судебного решения и поймем, на что будем ссылаться и в каком формате подготовим апелляционную жалобу»,— пояснил господин Демшин. Он добавил, что судебный процесс не повлиял на работу Романа Рогозина на Уралвагонзаводе. «Он термист, рабочий на УВЗ. Это его основная специальность. Кроме того, он получает другие профессии и в случаях, когда кто-то из бригады не может работать, он выходит на их замену»,— рассказал господин Демшин.

По данным старшего партнера проекта «Сетевые Свободы» адвоката Станислава Селезнева, в России несколько лет подряд растет количество приговоров, вынесенных по ст.354.1 УК («Реабилитация нацизма»). В 2019 году их было два, в 2020 — 10, в 2021 — 25. За первое полугодие 2022 года было вынесено 14 приговоров (статистику за весь год судебный департамент Верховного суда опубликует в апреле). Один из последних приговоров вынес Ростовский областной суд в конце декабря. Как писал «Ъ-Юг России», суд оштрафовал Дмитрия Ушакова на 2 млн руб. за пост, содержащий одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала 1946 года, и публикацию заведомо ложных сведений о действиях СССР в годы ВОВ.

Катерина Якушева