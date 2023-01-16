На Дону мужчина оштрафован на 2 млн руб. за реабилитацию нацизма

Приговор в отношении ростовчанина Дмитрия Ушакова, приговоренного к выплате штрафа в размере 2 млн руб. за реабилитацию нацизма, вступил в силу, сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

По версии обвинения, мужчина в апреле 2022 года разместил в социальной сети «Вконтакте» пост, содержащий одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнберского трибунала от 01.10.1946 года. В публикации также были заведомо ложные сведения о действиях СССР в годы Великой Отечественной войны.

В декабре 2022 года Дмитрий Ушаков признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Виновный не стал оспаривать решение суда, приговор вступил в силу.

Анастасия Назарова