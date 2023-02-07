Власти Петербурга подтвердили планы по сносу школы Ольги Берггольц ради нового Большого Смоленского моста

Власти Санкт-Петербурга подтвердили намерения снести школу Ольги Берггольц ради строительства нового Большого Смоленского моста. Вопрос обсуждался во вторник, 7 февраля на общественных слушаниях в ЗакСе города.

Депутат Наталия Астахова интересовалась у представителей Смольного, рассматривается ли возможность сохранить школу и принятие других градостроительных решений. Заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов в ответ сослался на мнение «специалистов высочайшего уровня», которые изучали историю каждого объекта, который входит в зону строительства. Он также отметил, что в Петербурге собираются снести 200 исторических домов: около 160 на Нарвской заставе, более 20 на Лиговском проспекте и восемь на проспекте Обуховской обороны.

Градозащитники в свою очередь по итогам общественных слушаний успели заявить, что будут добиваться сохранения не только заставы, но и всех исторических зданий, предусмотренных к сносу этим проектом.

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