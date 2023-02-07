Трое жителей Сарапула предстанут перед судом за организацию игорного заведения на улице Азина

В Удмуртии перед судом предстанут трое жителей Сарапула, которых обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Так, по данным следствия, один из мужчин организовал игорный клуб в помещении на улице Азина. Здесь посетителям предоставляли доступ к азартным играм с использованием специального оборудования и интернетом. Двое других участников группы выполняли функции администраторов.

В рамках расследования проведены обыски, изъято компьютерное оборудование, а также допрошены свидетели. На имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 600 тыс. руб.



Мужчинам грозит штраф в размере до 1 млн руб., либо лишение свободы на срок до четырех лет и штраф в размере до 500 тыс. руб.