СКР завершил расследование уголовного дела против Гафурова

СКР закончил расследование дела экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Об этом сообщает «Ъ».

Напомним, бывшего ректора КФУ обвиняют в подстрекательстве к убийству. Жертвой убийства тогда стал бывший депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов. Сама трагедия произошла в Москве в 1999 году. Господин Исрафилов был убит в упор из пистолета на автостоянке возле рынка, находящегося на территории спорткомплекса ЦСКА.

Сам Ильшат Гафуров вину не признает. Защита считает возбуждение уголовного дела против экс-ректора незаконным.

Вскоре господин Гафуров предстанет перед судом.

"Ъ-Казань"