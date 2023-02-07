Южная таможня изъяла более 1,2 млн упаковок табачной продукции без акцизов в 2022 году

По результатам таможенного контроля 1,2 млн единиц табачной продукции, а именно: сигареты, табак для кальяна, никотиносодержащую продукцию без акцизных марок примерной стоимостью около 240 млн руб. — исключили из товарооборота в минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

На внутреннем рынке РФ проведено 410 проверочных мероприятий. Также был пресечен ввоз 10,77 кг запрещенных сильнодействующих веществ.

В 2022 году подразделения таможенного контроля после выпуска товаров Южного таможенного управления провели 282 проверки. По их результатам было возбуждено 157 дел об административных правонарушениях и 15 уголовных дел.

Екатерина Мухамедова

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