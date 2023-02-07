Mitsubishi Heavy Industries свернула проект по созданию первого за 60 лет пассажирского самолета Японии

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) объявила о том, что сворачивает проект SpaceJet, который должен был стать первым с 1960-х годов пассажирским лайнером, разработанным в Японии.

Проект стоимостью $10 млрд был начат еще в 2008 году и имел национальное значение: последним гражданским лайнером, созданным в Японии, был NAMC YS-11, выпущенный еще в 1962 году и снятый с эксплуатации в 1974-м. С тех пор нужды японской гражданской авиации удовлетворялись исключительно за счет закупок зарубежных моделей.

Как пояснил генеральный директор MHI Сэйдзи Идзумисава, проект, замороженный еще осенью 2020 года, в итоге было решено закрыть из-за целого ряда проблем, связанных с его разработкой и эксплуатацией.

«Отсутствовало понимание процесса сертификации сложного коммерческого самолета. В разработке произошли значительные задержки из-за серьезных изменений в конструкции. Также не хватало ресурсов для продолжения разработки в качестве корпоративного проекта в течение длительного периода,— цитирует господина Идзумисаву Financial Times.— Действительно прискорбно, что разработка была прекращена, несмотря на поддержку со стороны правительства».

При этом, как отмечает издание, MHI решила закрыть проект SpaceJet, чтобы сосредоточиться на создании к 2035 году современного истребителя совместно с Великобританией и Италией. Инженеры, участвовавшие в разработке SpaceJet, будут переброшены на работу над военным самолетом.

Кирилл Сарханянц