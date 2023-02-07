Школу и два детсада в Удмуртии закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ

В Удмуртии за неделю с 30 января по 5 февраля острыми респираторными вирусными инфекциями заболели почти 16,5 тыс. человек, из них почти 10 тыс. — дети. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Выше всего заболеваемость отмечается у детей до шести лет. В Ижевске за прошлую неделю ОРВИ заболело 8,2 тыс. человек, в том числе 4,8 тыс. детей.

По результатам лабораторных исследований выявлено 450 вирусов гриппа, из них 159 — гриппа А (в т.ч. гриппа A H1N1 — 47), 291 — гриппа В.

На карантин закрыли школу в Якшур-Бодьинском районе и два детских сада в Воткинском и Красногорском районах. Частично было закрыто 216 классов в 81 школе и 85 групп в 57 детских дошкольных учреждениях.

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