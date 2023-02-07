Осужденный на 12 лет экс-замглавы минсельхоза Кубани не смог обжаловать приговор

Бывший заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Ким Тертица, ранее осужденный за взятки на 12 лет, не смог обжаловать приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

С 27 ноября по 30 апреля 2017 года Ким Тертица, занимая должность замминистра, и начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации министерства (осужден в 2021 году) получили от руководителя сельхозкооператива «Ивановская артель» 500 тыс. руб. взятки. Всего они должны были получить от него 3 млн руб. за субсидию в сумме 30 млн руб.

Позже руководитель сельхозкооператива «Натурпродукт» передал им 3 млн руб. из оговоренных 7 млн руб. От представителя «Артели» также были получены 4 млн руб. за предоставление гранта на развитие кооперативов. После получения последней взятки замминистра и его сообщника задержали.

По трем преступлениям Ким Тертица был осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взяток и получение взятки в особо крупных размерах, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Его приговорили к 12 годам лишения свободы, назначили 15 млн руб. штрафа и лишили на 12 лет права занимать должности на госслужбе.

Бывший замминистра и его защита подали апелляционные жалобы с просьбой вынести оправдательный приговор или вернуть уголовное дело прокурору. Однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда отказала в их удовлетворении. Приговор суда вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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