Сотрудник предприятия в Удмуртии обвиняется в коммерческом подкупе при закупках

Бывший заместитель начальника управления по материально-техническому обеспечению ООО «Увадрев-Холдинг» в Удмуртии обвиняется в коммерческом подкупе. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, по версии следствия с февраля 2019 года по сентябрь 2022-го он регулярно получал незаконные денежные вознаграждения от представителей организаций. За это он предоставлял информацию об условиях проведения закупок, способствовал победе этих компаний в качестве поставщиков товаров, ускоренной оплаты, а в дальнейшем обещал заключать такие же договоры.

Всего, по данным следствия, обвиняемый получил вознаграждения на 1,9 млн руб.

Уголовное дело направлено в Устиновский районный суд Ижевска для рассмотрения по существу.