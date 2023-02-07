Потепление во второй половине недели ожидается в Удмуртии

В Удмуртии ожидается постепенное похолодание в первой половине недели, сообщает гидрометцентр республики. Днем 7 февраля синоптики прогнозируют -9..-14°С, ночью 8 февраля -18..-23°С, завтра немного потеплеет до -7..-12°С. Ночью и утром местами возможен туман. Сегодня будет преимущественно без осадков, а завтра днем местами пройдет небольшой снег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

9 февраля температура воздуха ночью составит -8..-13°С, утром и днем повысится до -2..-7°С. 10 февраля будет в пределах -7..-12°С, днем -4..-9°С. В ночь на 9 февраля повсеместно пройдет небольшой и умеренный снег, в последующие дни небольшой снег сохранится местами.

Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.

По предварительному прогнозу, в выходные существенных осадков не будет, температура воздуха немного понизится.

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