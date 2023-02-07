Жителя Кемерово будут судить за призывы к насилию в соцсети в отношении членов «Единой России»

В Кузбассе суд рассмотрит уголовное дело 31-летнего жителя областного центра, который обвиняется в том, что разместил в соцсети запись с призывом к расправе над членами партии «Единая Россиия». Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Кемеровской области.

Согласно материалам уголовного дела, с сентября по ноябрь 2021 года обвиняемый в соцсети «Вконтакте» призывал к насильственным действиям в отношении представителей партии «Единая Россия». В отношении кемеровчанина следственные органы возбудили уголовное дело. За публичные призывы к экстремистской и террористической деятельности (ч.2 ст. 280 УК РФ и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) мужчине грозит тюремное заключение на срок от пяти до семи лет.

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Илья Николаев