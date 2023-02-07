«РИА Новости»: РФ нарастила производство снарядов «Краснополь» для уничтожения танков НАТО

В России в 2022 году в несколько раз нарастили производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц, сообщил источник «РИА Новости». Он ожидает, что их выпуск в этом году снова вырастет. По информации российского госагентства, снаряды станут одним из средств уничтожения танков Abrams и Leopard.

«Высокая точность снарядов "Краснополь" позволяет поражать одиночные малоразмереные цели противника, в том числе подвижные, например, танки, что неоднократно доказано в боевых условиях на практике»,— сказал источник агентства.

Как пишет «РИА Новости», российская армия активно использует «Краснополь» в рамках военной операции. ТАСС ранее также называл «Краснополь» среди основных боеприпасов с системой корректирования, которые применяются на Украине.

У снарядов есть полуактивная лазерная головка самонаведения, они наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории выполняется аэродинамическими рулями. Максимальная дальность стрельбы составляет 25 км, отклонение от линии прицеливания не превышает 2 м.

Леонид Уварчев