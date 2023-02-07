Раиса вынесли за скобки

В Татарстане со вчерашнего дня стали официально использовать новое наименование руководителя республики — глава или раис. При этом второе название (с арабского переводится как председатель) оказалось для властей республики предпочтительнее. Рустам Минниханов стал именоваться «Раис Республики Татарстан» на официальных сайтах госорганов региона. Слово «глава» чиновники пока избегают. Эксперты считают, что название «глава» «уравнивает Татарстан с другими регионами», а «раис», что в некоторых зарубежных странах означает «глава государства», — «не обычный глава субъекта РФ, не губернатор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Рустам Минниханов с 6 февраля на государственных сайтах республики стал именоваться «Раис Республики Татарстан». Таким образом было заменено прежнее название его должности — президент. Изменение претерпело в том числе доменное имя сайта главы региона. Официальная страница господина Минниханова стала располагаться по адресу rais.tatarstan.ru.

На портале главы изменились названия разделов. Теперь среди них — «Сведения о раисе», «Послание раиса», «Администрация раиса», «Указы раиса РТ», «Сведения о доходах раиса». В то же время некоторые региональные организации пока по-прежнему содержат слова «при президенте республики». Новое название «раис» пока не упоминается и в официальной биографии Рустама Минниханова. Здесь указано, что он является президентом Татарстана «по настоящее время» (впервые занял этот пост в 2010 году, последний раз переизбран на должность в 2002 году).

Напомним, высшее должностное лицо Татарстана называлось президентом с 1991 года, когда на этот пост впервые избрался Минтимер Шаймиев. Однако в 2010 году после отставки господина Шаймиева был принят федеральный закон, запретивший использовать слово «президент» для наименования глав субъектов РФ с 2015 года. Тогда республика не стала менять свою конституцию, и Рустам Минниханов еще дважды переизбирался президентом.

В конце 2021 года был принят новый закон о публичной власти в регионах, инициированный главами комитетов Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. В нем было закреплено, что высшее должностное лицо субъекта РФ должно называться главой и может иметь дополнительное название, но только не «президент». Новый срок для приведения конституции региона в соответствие с федеральным законом был отведен до 2023 года. Татарстан пытался внести изменения в этот закон, но поправки Госсовета республики были отклонены.

В конце 2022 года Госсовет согласился внести изменения в региональную конституцию. Изначально было решено, что руководителя Татарстана будут называть главой республики и раисом (арабское слово, означающее «начальник»), но Рустам Минниханов останется президентом вплоть до окончания своих полномочий, которые истекают только в 2025 году. Такие поправки были поддержаны как самим господином Миннихановым, так и Минтимером Шаймиевым. На сессии Госсовета Татарстана они призвали не допустить того, чтобы кто-то подумал, что Татарстан «восстал» в условиях специальной военной операции.

Однако уже 26 января 2023 года «переходный период» по переименованию президентской должности был отменен. Госсовет Татарстана принял новый пакет поправок, согласно которым должность руководителя региона будет называться «глава (раис)» сразу после вступления изменений в силу (это произошло 6 февраля, через 10 дней после того, как поправки в конституцию подписал Рустам Минниханов).

Кроме того, в основном законе Татарстана теперь нет упоминаний суверенитета и договора о разграничении полномочий с федеральным центром, статьи о гражданстве Татарстана, обязанности главы республики знать татарский язык. Вместе с тем были сняты ограничения по количеству сроков нахождения у власти одного и того же лица, так что Рустам Минниханов, уже дважды избиравшийся президентом, сможет пойти и на следующие выборы.

После принятия поправок Рустам Минниханов 4 февраля подписал указ «Об администрации главы (раиса) Республики Татарстан». Теперь так именуется аппарат президента республики.

Таким образом, Асгат Сафаров стал руководителем администрации раиса, а Лилия Галимова — начальником пресс-службы раиса республики

Также в состав администрации входят помощники раиса, уполномоченный при главе (раисе) по защите прав предпринимателей, управляющий делами раиса и т.д. В структуре администрации, в частности, есть департамент раиса Татарстана по вопросам внутренней политики, управление раиса по работе с территориями, департамент внешний связей раиса.

Отметим, что согласно новой редакции Конституции Татарстана, название «раис» упоминается в скобках как дополнительное название.

«Наименование должности высшего должностного лица Республики Татарстана — глава (раис) Республики Татарстан»,— сказано в ст. 89. «Раис Республики Татарстан» допускается как «сокращенное наименование». Однако именно сокращенный вариант чаще всего теперь используется на сайтах властей Татарстана.

Так, пресс-служба главы региона вчера сообщала, что «Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов» председательствовал на заседании оргкомитета по проведению турнира «Игры будущего», встречался с послом Ливии в РФ Эмхемедом Альмаграви. А в телеграмме, направленной президенту Турции Реджепу Эрдогану с соболезнованиями в связи с жертвами в результате землетрясения, господин Минниханов был подписан не только как «Раис Республики Татарстан», но и «председатель группы стратегического видения „Россия — исламский мир“».

При этом региональные чиновники, по всей видимости, пока не до конца привыкли к новому наименованию должности Рустама Минниханова

Так, например, мэр Казани Ильсур Метшин вчера на совещании в горисполкоме упоминал главу региона как президента.

«Руководство Татарстана больше 10 лет очень всячески сопротивлялось, насколько это возможно, тому, чтобы высшее должностное лицо в регионе называлось главой»,— напоминает казанский политолог Сергей Сергеев. По его словам, «хотя название „раис“ раньше использовалось в республике для названия председателей колхоза, в некоторых зарубежных странах оно используется как глава государства, аналогично президенту». «Видимо, власти республики хотят подчеркнуть, что от названия должности „президент“ мы вынуждены отказаться, но де-факто его используем»,— предполагает эксперт.

По мнению господина Сергеева, название «глава» было бы «слишком банально и ординарно, оно уравнивает Татарстан с другими регионами». «Один из аргументов в пользу сохранения названия „президент“ был такой: у Татарстана широкие международные связи, контакты осуществляются в том числе по просьбе руководства РФ, для этих контактов лучше, чтобы сохранялось название „президент“. А раз президента нельзя, то пусть будет другое — раис. Все-таки это не обычный глава субъекта РФ, не губернатор»,— заключил господин Сергеев.

Кирилл Антонов