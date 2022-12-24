Конституцию поменяли на раис-два

Госсовет Татарстана уступил требованию Москвы отказаться от должности президента во главе республики, но с условием — только когда Рустам Минниханов доработает текущий президентский срок. Лишь по итогам выборов 2025 года руководитель республики станет называться одновременно «главой» и «раисом» (с арабского — председатель). Такое «не идеальное» решение устроило и руководство Татарстана, которое предпочло не «противостоять федеральному центру». В конституцию Татарстана была внесена еще одна поправка, позволяющая в будущем изменить ст. 1, где говорится о суверенитете республики и ее договоре с РФ, без проведения референдума. Эксперты считают, что поправки об исключении этих положений «обязательно будут приняты». Они также допускают, что «будущий раис может не говорить по-татарски».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента Татарстана Фото: Пресс-служба президента Татарстана

В пятницу депутаты Госсовета Татарстана всего за одну сессию внесли поправки в конституцию республики. За это решение проголосовали 79 депутатов и только двое оказались против. Впрочем, в первом чтении у поправок было трое противников, затем один из депутатов сменил позицию. Законопроект должен подписать президент Татарстана Рустам Минниханов. Поправки вступят в силу с 1 января 2023 года.

В новой редакции конституции будет сказано, что «глава – раис Республики Татарстан является главой государства, высшим должностным лицом». При этом предусмотрено сокращенное название «раис».

Однако у этой нормы, как выразился глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин, есть «переходные положения». Новое наименование применяется в отношении должностного лица, «избранного после вступления в силу изменений в конституцию». А действующий руководитель, который избирался до 2023 года, будет дорабатывать срок в должности с прежним названием.

Таким образом, Рустам Минниханов сохранит за собой пост президента Татарстана. Он был избран осенью 2020 года на пять лет. Очередные выборы, как ожидается, пройдут в 2025 году. То есть у Татарстана будет президент еще более 2,5 года (конечно, если господин Минниханов по каким-то причинам не оставит свой пост досрочно).

Татарстан остается единственным субъектом РФ, имеющем своего президента. Этот пост с 2010 года занимает Рустам Минниханов, сменивший первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Тогда же в федеральном законодательстве впервые появилась норма о том, что руководитель региона не может называться президентом. Республика изначально должна была поменять конституцию к 2015 году, а затем к 2016 году. Но Госсовет Татарстана никакие изменения до настоящего времени не вносил. В конце 2021 года Госдума приняла новый закон о публичной власти в регионах, согласно которому высшее должностное лицо субъекта РФ должно называться главой и может иметь дополнительное название, но только не «президент». Был установлен срок изменения конституции региона до 1 января 2023 года.

Принятый законопроект о поправках — второй по счету. Первый проект был опубликован на сайте Госсовета в эту среду. Он содержал 63 изменения. Предполагалось, что должность президента Татарстана будет переименована в главу сразу с 1 января 2023 года. При этом исключалось обязанность кандидата на высший пост в республике знать татарский язык. Также из конституции предлагалось убрать статью о гражданстве республики. Исчезали упоминания суверенитета республики и ссылки на договор о разграничении полномочий между республикой и РФ. В то же время суверенитет и договор остались в ст. 1, которую нельзя изменить без референдума. Данный законопроект подвергся критике членов комитета по госстроительству, которые хотели сохранить должность президента. В итоге комитет рекомендовал инициативной группе из 37 депутатов отозвать законопроект.

Новый проект, внесенный президиумом парламента, уже не касался гражданства, суверенитета и договора. Однако в ст. 2 законопроекта сказано, что в конституцию Татарстана могут и дальше вноситься «изменения и дополнения». При этом «в связи с изменением Конституции РФ, а также на основании вступившего в законную силу решения суда» новые поправки принимаются «без учета требований ст. 123», которая не разрешает менять первую статью без референдума.

То есть это поправка должна позволить изменить ст. 1 без всенародного голосования, а голосами депутатов парламента. В этой статье сейчас сказано, что «Республика Татарстан - демократическое правовое государство, объединенное с РФ» на освоении конституций и договоров и «суверенитет Республики Татарстан выражается в обладании всей полнотой государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) вне пределов ведения РФ». Также говорится, что «границы территории Республики Татарстан не могут быть изменены без ее согласия».

Впрочем, участников заседания Госсовета в первую очередь волновала не ст. 1 Конституции, а будущее название должности руководителя республики. «Раис — арабское слово. Я против переименования должности президента»,— возмутился депутат «Единой России» и председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдуллин. А член депутатской группы «Татарстан — новый век» Николай Рыбушкин предложил «спросить у народа», который и вводил пост президента. «Я называл и буду называть Рустама Нургалиевича президентом»,— пообещал парламентарий.

«Для меня лично компромисс не возможен»,— сказал единорос, глава телерадиокомпании «Татарстан — новый век». Ильшат Аминов. По его словам, «уже было много компромиссов: и договор, и язык, и конституционный суд», однако «конституция — не кусок бумаги, это — волеизъявление народа». Он опасается, что в дальнейшем Татарстан могут объединить с другими регионами, ликвидировав саму республику. «Мы тут защищаем не слова, мы тут защищаем федерализм. Я люблю свою родину, я готов за нее умереть. Но федерализм – это единственный способ существования этой великой страны»,— декламировал депутат.

Глава фракции КПРФ заявил, что «республика будет существовать не два-три года», то есть дольше, чем должность президента. Председатель комитета Госсовета Шакир Ягудин («Единая Россия») сетовал, что «игнорируются» слова президента РФ Владимира Путина о том, что наименование главы региона — «дело самого Татарстана».

При этом парламентарии предлагали и свои варианты нового наименования. Так, господин Зайдуллин предложил наименование «ил башы» (глава страны), Рамиль Тухватуллин – «длт башлыгы» (глава государства). А депутат-единоросс Марат Галеев, который в Госсовете с первого созыва, предложил по-русски называть «глава», но сохранить название «президент» в татарском варианте.

При этом господин Галеев, пожалуй, единственный, кто также вступился за ст. 1 конституции. По его словам, подвергать ее «сомнению… методологически неверно». «Какие бы изменения мы ни вносили, она должна остаться незыблемой»,— сказал парламентарий. Он напомнил, что «Россия провозглашена федеративным государством, и у Татарстана были свои инструменты вхождения в состав федерации».

На принятии поправок в конституцию настоял Рустам Минниханов. «Я никогда не вмешивался, никогда не просил. Но если мы сегодня не проголосуем… будет неприятно в целом. Это также отношение и ко мне как к президенту»,— обратился он к депутатам. Господин Минниханов отметил, что «у нас сложились прекрасные отношения с. руководством страны» и «это дорого стоит». Он выразил сожаление, что его «усилий оказалось недостаточно», чтобы добиться сохранения должности президента в будущем. Впрочем, он считает, что предложенная «конструкция», хоть и «не идеальная», но «позволяет «двигаться нам вперед». По его словам, надо действовать «не протестным», а «законодательным путем». «Дверь до конца не закрыта»,— пытался он обнадежить депутатов.

Кроме того, Рустам Минниханов напомнил, что «идет специальная спецоперация» и «мировое сообщество хочет расколоть Россию». Если поправки не принять, то могут подумать, что «вот, Татарстан восстал, у Путина не все нормально, Россия на кусочки разобьется», считает президент, однако «этого допустить нельзя». Первый президент Татарстана, а ныне госсоветник Минтимер Шаймиев также сказал, что «сейчас требуется единство» и «во главе сплоченность РФ», а «Татарстан слабее не станет». Поправки в конституцию он назвал «приемлемыми», а наименование «раис» «нормальным».

«Тяжелым», но «компромиссным вариантом» считает поправки спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. «В этой обстановке не приводить в соответствие, противостоять с федеральным центром в условиях спецоперации мы позволить себе не можем»,— заключил глава Госсовета.

Это было 18-е по счету изменение конституции Татарстана, принятой Верховным советом республики в 1992 году.

В Госсовете Татарстана вчера не комментировали, ожидается ли дальнейшая корректировка конституции в 2023 году. Глава комитета Госсовета по госстроительству на заседании отметил, что «материалы, которые были наработаны» при подготовке первого проекта поправок, «будут востребованы в недалеком будущем».

«Конечно, принятое решение — компромисс. Властям Татарстана нужно было сохранить лицо перед общественностью, показать, что они не капитулируют. Но в то же время уступили требованием федерального закона»,— считает казанский политолог Сергей Сергеев. При этом он отмечает, что «никакого референдума не будет, конечно», поэтому для федерального центра важно было добиться возможности изменения ст.1. Впрочем, он считает, что Татарстан еще может «выиграть время».

С ним соглашается политолог Руслан Айсин, который отмечает, что «Татарстан показывал нежелание переименовать должность президента и поэтому парламент зароптал». «Но в целом это аспект не самый важный. Вопрос о суверенитете, гражданстве важнее». По его словам, поправки об исключении этих положений «обязательно будут приняты» позднее. «Деваться некуда. Немножко показав зубы, Казань все равно сделает, что хочет Москва»,— полагает эксперт.

Политтехнолог Константин Калачев считает, что «главная сдача позиции – это что будущий раис может не говорить по-татарски». «Эти поправки еще будут. Дискуссия про раиса — дымовая завеса»,— указывает господин Калачев. По его словам, на заседании Госсовета «пар выпустили с позволения руководства республики», чтобы «Москва увидела степень консолидации элиты».

Что касается наименования «раис», то, по словам господина Айсина, это слово достаточно употребимо в татарском языке: в советские времена так называли, например, председателя колхоза. Раис — компромиссный вариант и не слишком претенциозный. А если бы назвали "ил башы" — "глава страны, государства", это бы уже звучало по-другому»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов